Gil Vicente e Sporting abrem o ano de 2026 esta sexta-feira com o primeiro jogo da 17.ª jornada da Liga, a última da primeira volta. O Maisfutebol vai estar no Estádio Cidade de Barcelos para lhe contar tudo sobre este jogo a partir das 18h45.

Acompanhe o Gil Vicente-Sporting no AO VIVO

Os leões de Rui Borges vão procurar entrar no novo ano com o pé direito e manter a pressão sobre o líder FC Porto, com uma quarta vitória consecutiva que lhes permitiria chegar aos 44 pontos no final da primeira volta e ficar a apenas dois do líder que, no domingo, visita o Santa Clara.

Na antevisão do jogo, Rui Borges disse que estava mais focado na recuperação dos jogadores lesionados do que na chegada de novos reforços, face à reabertura de mercado, e a verdade é que perdeu mais uma opção para o jogo desta tarde, com Ricardo Mangas a apresentar queixas e a juntar-se a Salvador Blopa, Nuno Santos, Pote, Quenda e Debast entre os jogadores que estão entregues ao departamento médico, além de Geny Catamo e Diomande que continuam na CAN 2025.

Uma baixa que obriga a nova mudança no onze, à partida, com a entrada direta de Matheus Reis, mas a opção também pode passar pelo recuo de Maxi Araújo e para a entrada de Alisson para o ataque. Dúvida também sobre quem vai fazer companhia ao capitão Morten Hjulmand no meio-campo. João Simões tem sido a opção do treinador, mas Morita também pode recuperar um lugar que já foi seu.

Gilistas com recorde de pontos, mas em ciclo negativo

O Gil Vicente vai fechar esta primeira volta com um recorde de pontos, já com um total de 27 pontos e um jogo por realizar que lhe permitem ocupar o quarto lugar da classificação da Liga, com mais um ponto do que o vizinho Sp. Braga, mas a verdade é que a equipa de Barcelos atravessa um período menos positivo e já não vence há seis jornadas.

A última vitória foi já no início de novembro (!), frente ao Santa Clara (1-0), depois disso, a equipa de César Peixoto acumulou uma derrota e cinco empates [está atualmente numa série de quatro empates consecutivos].

Pablo Felipe vai ser a grande baixa do Gil esta sexta-feira, segundo anunciou César Peixoto. O melhor marcador da equipa de Barcelos está de saída para o West Ham, já não treinou na passada quinta-feira e deverá ceder o lugar ao jovem Gustavo Varela que já o substituiu no empate com o Arouca (2-2). De resto, César Peixoto deverá manter a estrutura que tem utilizado, uma vez que Ghislain Konan e Jonathan Buatu ainda não regressaram da CAN 2025.

O primeiro jogo do novo ano na Liga tem início marcado para as 18h45 e vai contar com arbitragem de Gustavo Correia.