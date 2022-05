A FIGURA: Lino brilha na despedida

Foi, muito provavelmente, a despedida do brasileiro da cidade de Barcelos. E não havia melhor forma de dizer «adeus». O brasileiro bisou, com duas finalizações irrepreensíveis, e somou vários lances geniais, com dribles e fintas curtas sobre os adversários beirões. Que classe!

O MOMENTO: Fujimoto abre a porta à Europa

Nas últimas três vezes em que tinha jogado em superioridade, o Gil Vicente perdeu ou empatou. Havia receio, mas Fujimoto tratou de acabar com ele, graças a um «chapéu» com alguma sorte à mistura.

OUTROS DESTAQUES

Antoine Leautey

Fez da sua principal característica a maior arma e não se saiu mal. Neto Borges teve muita dificuldade em parar o francês, sobretudo no primeiro tempo e, já depois do descanso, Leautey podia ter fechado com chave de ouro, mas Trigueira negou o golo, com uma defesa a dois tempos (74m).

Kanya Fujimoto

Se o lado direito funcionou tão bem na primeira parte muito se deveu ao japonês, que se juntou a Zé Carlos e Leautey. Criaram várias ocasiões de superioridade, com boas combinações e só faltou mesmo melhor definição no último passe. Na segunda parte, ainda que com sorte, abriu o marcador.

Fran Navarro

Só faltou o golo. Até o conseguiu logo aos dois minutos, mas o VAR viu que havia fora de jogo de Fujimoto e tirou o 17.º golo ao espanhol. Foi um trabalhador a full-time, sempre muito disponível, com desmarcações certeiras e a alternar entre a profundidade e o jogo combinativo.