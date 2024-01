FIGURA: Maxime Dominguez (Gil Vicente)

Está de volta o maestro do Gil Vicente. Encostado à direita, mas fletindo constantemente para o meio, Dominguez pautou todo o ataque gilista e ainda teve cabeça para marcar o golo do triunfo. O médio suíço apareceu na área e deu a melhor sequência à assistência de Murilo e segurou os três pontos.

MOMENTO DO JOGO: Defesa de Andrew

Vai figurar, com toda a certeza, nas melhores defesas do campeonato. Depois de um início ‘atado’, o Vitória foi ao ataque e Jota serviu Nuno Santos que atirou a contar… mas não contava com a fantástica defesa de Andrew que, com um voo, negou o golo e manteve o dérbi empatado.

OUTROS DESTAQUES

Bruno Varela (V. Guimarães): Foi uma boa exibição coletiva dos vitorianos, mas Bruno Varela destacou-se na baliza e foi mantendo o resultado a zero. Na primeira metade fez uma boa mancha a Fujimoto, impedindo o golo, e na segunda defendeu por instinto o remate de Martim Neto.

Andrew (Gil Vicente): Só a defesa ao remate de Nuno Santos valia a distinção a Andrew, mas o guardião brasileiro fez muito mais do que isso. Deu segurança à equipa e saiu dos pés deles, variadas vezes, os lances de ataque dos galos.