O fecho da 16.ª jornada presenteou-nos com mais um dérbi minhoto e colocou frente a frente duas equipas que procuravam virar a página face ao passado recente. No final, o Gil Vicente arrancou um triunfo importantíssimo por 2-1 e saltou para uma zona mais segura na tabela, enquanto o Vitória de Guimarães agudizou a crise de resultados.

Se o V. Guimarães não vence desde novembro, apresentou-se em Barcelos ferido após o duro golpe sofrido em Braga, que custou a eliminação da Taça de Portugal. Já os galos, que têm recuperado a nível exibicional – ainda que de forma tímida – após um arranque de temporada desastroso, viam neste jogo a oportunidade de escapar aos lugares dos aflitos, depois de uma derrota no Bessa.

O Vitória começou melhor, mais forte nos duelos e com uma pressão alta assente na reação rápida à perda. O plano de jogo de Moreno consistia em insistir na largura dada pelos dois laterais, sobretudo Maga, que depois tiravam cruzamentos para a área.

O golo vimaranense surge num erro de Alipour, que tentou driblar o lateral-direito vimaranense dentro da área. O iraniano perdeu a bola em zona proibida e Maga assistiu Anderson, que finalizou com um bom pormenor, um chapéu clássico sobre Kritciuk.

Mas o golo não serviu de catalisador para os vitorianos, que demonstraram claramente que atravessam uma crise de confiança. O Gil Vicente, com uma estratégia diferente do adversário e apostando mais no jogo interior, reagiu bem ao golo sofrido e rapidamente conseguiu criar duas oportunidades, primeiro por Fran Navarro e depois por Alipour, só que Bruno Varela respondeu com duas excelentes defesas.

Os dois atacantes viriam mesmo a operar o primeiro tento gilista ainda antes do intervalo. O iraniano serviu o espanhol, Varela voltou a defender, mas na recarga Alipour cabeceou mesmo para dar alguma justiça ao marcador ao intervalo.

Expulsão dita o rumo dos acontecimentos

A segunda parte começou de forma aberta em Barcelos e teve um nome em destaque: Anderson. O avançado brasileiro, que já tinha marcado, viu um golo anulado e recebeu o segundo amarelo após uma simulação na área, pouco depois da meia-hora de jogo. Uma montanha russa de emoções.

A enorme falange de apoio vimaranense, receosa, sentiu o momento e as vozes calaram-se. Por sua vez, foi aí que se começaram a ouvir os adeptos barcelenses, pois sabiam que a vantagem numérica era um trunfo precioso para o regresso às vitórias.

E com um homem-golo como Fran Navarro, tudo se pode esperar. O espanhol foi, mais uma vez, o motivo do cantar do galo. Já dentro dos 10 minutos finais, Aburjania fez um passe a romper entre dois centrais vimaranenses e o espanhol, na terceira tentativa, bateu Varela.

Daniel Sousa volta a vencer em Barcelos, onde ainda não somou qualquer derrota como treinador gilista. Os galos deixam a «linha de água» e ultrapassam o Santa Clara. Já o V. Guimarães, que está há sete jogos sem ganhar, não aproveita o desaire do Casa Pia e continua fora de lugares europeus.