A FIGURA: Andrew

Se o Gil Vicente chegou ao intervalo com a baliza a zeros muito o deve ao guarda-redes. Negou o golo duas vezes a Osmajic e ainda travou um remate de Nuno Moreira na primeira parte. Na ausência do lesionado Kritciuk, mostrou o nível da época passada.

O MOMENTO: Kiki Afonso coloca justiça no marcador, 88m

O Vizela desperdiçou várias ocasiões e o capitão tratou de ir à área adversária para garantir o empate. Aproveitou o mau alívio da defesa gilista e finalizou ao segundo poste.

OUTROS DESTAQUES

Tomás Araújo

Todo ele respira confiança. Nem parece o mesmo dos primeiros jogos com a camisola do Gil Vicente. Sai a jogar como poucos centrais na Liga, com muita serenidade e critério. Além disso, foi crescendo com o decorrer dos minutos e esteve afinado nos duelos defensivos.

Osmajic

O avançado montenegrino pertence àquela casta de avançados do futebol moderno que é exímia a usar a rapidez para explorar a profundidade, mas tem algumas debilidades na finalização. Apareceu na cara de Andrew aos 6m, 18m e 23m, mas na primeira ocasião atirou por cima e nas duas seguintes permitiu a defesa ao guarda-redes gilista. Apesar disso, foi uma dor de cabeça para os centrais barcelenses, sobretudo na primeira parte.

Kiko Bondoso

A nível técnico é um regalo. Receções perfeitas, condução com finta curta e olhos sempre em busca da baliza adversária. Com Nuno Moreira, conduziu vários ataques perigosos nos primeiros 45m.

Buntic

Não foi dos dias com maior carga de trabalho, mas negou o golo em duas ocasiões a Fran Navarro, uma das quais aos 49m, com um belo voo num penálti.