César Peixoto projetou a deslocação do Gil Vicente a Alvalade e apelou à inteligência dos jogadores gilistas para evitarem sofrer um golo prematuro.

«Temos de ser inteligentes e aproveitar os espaços que achamos que vão existir. É muito importante, nos primeiros 15 minutos, estarmos focados e não deixar cair por terra o nosso plano e a nossa estratégia para o jogo. É normal que estas equipas grandes queiram fazer um golo cedo para pôr o jogo do lado deles», disse o técnico dos barcelenses, em conferência de imprensa.

«Sabemos que queremos ser mais ativos, ter mais domínio de bola, ter mais controlo do jogo, mas também sabemos que vamos encontrar um Sporting que nos vai empurrar muitas vezes para trás. Não vamos ter esse domínio que queremos, porque teremos pela frente grandes jogadores e uma grande equipa», observou.

O Gil Vicente está muito perto de assegurar a permanência e atravessa um bom momento, com duas vitórias consecutivas. «Vimos de duas boas vitórias, dois bons jogos, sem sofrer golos, o que era importante também para nós. Isso dá-nos uma boa consistência. Matematicamente, ainda não está nada garantido, mas sabemos que estamos muito perto. Por isso, espero um jogo muito difícil, frente a um Sporting que está num bom momento, que não pode facilitar em nada, está na luta pelo título.»

César Peixoto foi questionado sobre a forma de travar Viktor Gyökeres e assumiu que o trabalho coletivo é essencial para limitar o sueco.

«Acho que tem de ser um trabalho coletivo, sinceramente. Se for individual, um para um, é difícil. A equipa tem de estar muito organizada, muito focada. Saber que ele [Gyökeres] está talvez na melhor fase desde que está no Sporting. Sabemos que é um jogador que tem feito a diferença e que pode nos criar muitos problemas», reconheceu.

Com oito cartões amarelos, Morten Hjulmand está «à bica» para falhar o dérbi com o Benfica, mas o treinador do Gil Vicente acredita que o internacional dinamarquês será opção para Rui Borges.

«Eu acho que ele vai jogar, sinceramente. Acho que é um jogador com maturidade competitiva, que sabe gerir perfeitamente o jogo dele. Também, sendo jogador de uma equipa grande, está sempre um bocadinho mais protegido em relação a esse tipo de situações. O Sporting também sabe que não pode facilitar frente ao Gil Vicente», concluiu.

Com os defesas Rúben Fernandes e Sandro Cruz em dúvida, por problemas físicos, o Gil Vicente joga no reduto do Sporting no domingo, às 20h30, num jogo da 32.ª jornada da Liga que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.