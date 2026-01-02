Morten Hjulmand, jogador do Sporting, em declarações na Flash Interview da Sport TV +, após o empate 1-1 diante do Gil Vicente:

O que faltou para garantir a vitória?

«Tivemos boas oportunidades na segunda parte para fazer o 2-1, não marcámos, e com 10 jogadores é um sítio difícil para jogar. Nos últimos 15 minutos vimos uma boa mentalidade da equipa, mesmo com dez jogadores, criámos oportunidades, pressionámos o adversário, mas claro que não estou satisfeito com o empate. Até ao cartão vermelho, jogámos um bom jogo com muitas oportunidades para marcar, mas é difícil com dez jogadores.»

Se o FC Porto ganhar ficará com 7 pontos de vantagem

«Focamo-nos no Sporting e só no Sporting.»

Taça da Liga é um objetivo

«Sim, queremos ganhar esta Taça da Liga e conquistar mais um troféu.»