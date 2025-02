Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após vitória por 2-0 frente ao Gil Vicente:

«Exibição segura e competente de uma equipa que sabia ao que vinha, perante um adversário com uma dinâmica ofensiva forte e que cria muitas dificuldades a todas as equipas que cá vêm, incluindo os grandes.

Fizemos uma exibição competente, sólida e conseguimos a partir de um determinado momento meter o nosso jogo, criar as nossas situações e os golos aconteceram de forma natural. Podíamos ter terminado o jogo mais cedo e gerido o jogo de uma outra forma. Quarto jogo consecutivo sem sofrer golos e sabemos o quanto é difícil nesta liga conseguir essa marca. Ganhámos de uma forma justa.

[estreia do LéoRealpe] Perdemos um jogador importante no nosso processo, o Mihaj, e o Léo cumpriu bem a sua missão. Foi ajudado pelos princípios coletivos e pelos colegas que jogaram com ele e assim tudo é mais fácil. O que temos vindo a desenvolver é fruto da união e do entendimento coletivo. É mais fácil desenvolver o processo defensivo do que o ofensivo, mas também começa a entrar.

[sente que a paciência foi fundamental para consolidar processos] Nós e o clube acreditamos em trabalho e desenvolvimento e foi isso que fizemos mesmo quando os resultados não apareciam. É um clube que sabe para onde quer ir e que trabalha em conjunto com a equipa técnica. Olhamos muito para dentro, para os jogadores que temos, temos sempre miúdos a trabalhar connosco durante a semana e é esse o sentimento que temos: de união».