Ian Cathro, treinador do Estoril, na sala de imprensa, após vitória por 2-1 frente ao Gil Vicente:

«Antes de qualquer jogo gostaríamos de fazer o jogo perfeito e de dominar todos os momentos. Hoje não conseguimos fazer isso, muito longe disso. Mas o futebol tem várias coisas importante e provavelmente o mais importante e básico é a atitude e mentalidade dos jogadores. Isso conseguimos. Até ao fim os jogadores queriam ganhar o jogo e isso é muito importante no nosso jogo. Vamos levar este espírito para outros jogos.

[melhor momento da época] Eu entendo isso e nós queremos ganhar todos os jogos, mas não é possível. Eu vejo as coisas de forma diferente e por isso não vejo isso da fase boa ou má. Sei que se não treinar bem durante a semana, se não jogar bem com o Boavista, vamos sentir o oposto.

[esta foi a vitória com mais ‘sorte’ da época?] É impossível usar a palavra sorte depois de ver o trabalho que os jogadores fizeram em campo, por isso não vou permitir que ninguém use essa palavra. No futebol podemos falar de tática e técnica, mas no fundo é trabalho.

[dificuldade em controlar a profundidade] Sofremos um pouco porque normalmente sabemos controlar a profundidade, mas hoje não conseguimos. Como disse, não foi o jogo perfeito, mas o trabalho e o espírito, os jogadores foi perfeito. O futebol é baseado no trabalho e os jogadores trabalharam muito».