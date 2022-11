Ivo Vieira já não é treinador do Gil Vicente.

A rescisão amigável ficou acertada nesta quarta-feira, confirmou fonte do emblema minhoto à agência Lusa.

Ivo Vieira tinha chegado a Barcelos no início da época, para substituir Ricardo Soares, que teve uma curta experiência no Al Ahly, do Egito.

O Gil Vicente soma cinco jornadas sem vencer na Liga. Em 16 jogos no comando do emblema de Barcelos, Ivo Vieira somou quatro vitórias, quatro empates e oito derrotas.