Na antevisão à visita ao Sporting, em Alvalade, o treinador do Gil Vicente assumiu a importância de entrar em campo com vontade de conquistar os três pontos.

«O fundamental é o Gil Vicente interpretar bem o jogo, independentemente dos jogadores que alinharem por parte do adversário. Temos de ser competitivos e acreditar no que podemos fazer para conseguir um resultado positivo, que passa por jogar para ganhar», disse Ivo Vieira em conferência de imprensa.

O técnico dos minhotos assume que «jogar contra uma equipa que aspira a ser campeã é sempre uma tarefa difícil, mas motivadora», notando que o conjunto leonino é um adversário «competente e organizado que cria diferentes dificuldades dentro do jogo».

«O que pode mudar no Sporting é mais as características dos jogadores em si, e não a forma de jogar em posse do seu treinador. Têm atletas diferenciados, que tanto podem jogar em posse, velocidade e progressão, como também na área como finalizadores», observou.

Ivo Vieira quer «um Gil Vicente ofensivo e com qualidade nas decisões» em Alvalade, pedindo «intensidade e vontade para discutir o jogo».

«Sabendo que o Sporting tem muito a bola e nos vai criar dificuldades, temos de acreditar no nosso processo. Se fizermos isso frente a este adversário, com grande valia, vamos crescer. Nestes jogos, às vezes, mais do que o resultado em si, é importante a equipa perceber que pode ir mais além e conseguir coisas diferentes para melhor», sublinhou.

O timoneiro barcelense explicou ainda o processo de trabalho durante a pausa para os compromissos das seleções. «Precisávamos de melhorar a tomada de decisão no último terço, assim como estancar mais o nosso processo defensivo, onde temos cometido alguns erros, sofrendo golos. Sinto que estamos a melhorar, embora ainda falte afinar a eficácia junto à baliza.»

Brian Araújo é a única baixa no lado gilista, depois da expulsão, no banco, no último jogo, no empate (2-2) frente ao Rio Ave.

O Sporting-Gil Vicente está agendado para as 19h00 desta sexta-feira, com arbitragem de Tiago Martins. Poderá seguir a partida AO MINUTO no Maisfutebol.