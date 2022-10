Ivo Vieira, treinador do Gil Vicente, em declarações reproduzidas pela agência Lusa, analisa a derrota em Chaves, em jogo da 10.ª jornada da Liga:

«Não entrámos bem no jogo. Tínhamos preparado aquilo que era a estratégia nas transições do Chaves, onde é muito forte. Sabíamos que, independentemente de ainda não ter vencido em casa para o campeonato, é uma equipa que oferece dificuldades, que tem qualidade e que nos criou problemas nos primeiros 10 minutos, com duas a três situações perigosas de oportunidades de golo. Depois, estancámos, acabámos por controlar o jogo, ter mais bola e conseguimos entrar em vantagem no jogo.»

«Até ao final da primeira parte, acho que estávamos a ser consistentes naquilo que era o jogo, e confortáveis no mesmo. Obviamente que a saída de um jogador por expulsão condicionou-nos um pouco aquilo que era a estratégia. Sabíamos que o Chaves ia entrar forte para correr atrás do resultado, porque estava em vantagem. Não esperávamos sofrer o golo logo no primeiro minuto [da segunda parte]. Isso pôs aquilo que era o nosso objetivo para o jogo em causa e acabámos por consentir mais dois golos, mas os jogadores trabalharam, lutaram, mesmo com 10, tentaram chegar à frente, mas não fomos capazes de fazer mais golos.»

«Tenho de assumir aquilo que é o momento da equipa, a falta de produção em termos de resultados dos últimos três [jogos]. Não posso dizer que isto não fere, não chateia, não intranquiliza a equipa, porque acontece, obviamente. São três resultados negativos, mas o que nos resta é trabalhar, fazer mais e melhor, para conseguir resultados diferentes. Não há outra receita.»