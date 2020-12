Jorge Jesus, treinador do Benfica, na sala de imprensa, após vitória por 2-0 frente ao Gil Vicente:

[Pior momento do Benfica foi a jogar com mais um] O facto de estar em superioridade numérica, nas bolas paradas, não é significativo. O Gil Vicente tirou vantagem nesse momento porque tem uma equipa alta, que joga bem no espaço aéreo, e criou-nos muitos problemas, mas isso faz parte do jogo.

Normalmente o Benfica não sofre golos de bola parada, pode ver a estatística, só tem um sofrido. Hoje jogou contra um adversário que é muito forte na bola parada e que tem um bom batedor e o Lucas que criou alguns problemas.

[Nesta altura do campeonato o Benfica está como queria que estivesse?] De jogo para jogo tem crescido defensivamente. Até à 5.ª ou 6.ª jornada, o Benfica ia em primeiro, invicto. Portanto, o Benfica tem tido um primeiro terço do campeonato muito bom porque teve seis jogos a ganhar. A partir do momento em que perdeu com o Boavista, esteve intermitente e agora está a tentar voltar às dinâmicas que são precisas para ganhar jogos contra defesas muito bem organizadas.

Uma das qualidades do futebol português é que os treinadores sabem organizar bem as equipas defensivamente. Pode não ter jogadores de muita qualidade, mas quando jogam contra os grandes, eles fazem o equilíbrio do ponto de vista tático.