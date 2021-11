João Henriques garante que os jogadores do Moreirense estão com os pés na terra, apesar da moralizadora eliminação do Vitória de Guimarães, na Taça de Portugal.

«Os jogadores chegaram com os pés à terra nos últimos cinco minutos desse jogo. Nada melhor poderia ter acontecido para este grupo não andar nas nuvens. Nunca podemos tirar o foco do objetivo em cada minuto. Se baixarmos a guarda, sofremos golo e isso é impensável a este nível competitivo», referiu o técnico em conferência de imprensa, citado pela agência Lusa.

João Henriques referia-se aos dois golos sofridos no final, que, em todo o caso, não impediram o apuramento do Moreirense, que venceu por 3-2.

«Os jogadores estão muito conscientes de que, se trabalharmos como até aqui, estamos muito mais perto de conquistar vitórias, que irão validar aquilo que mostramos em termos exibicionais. Essa validação é importante na classificação, mas mantendo os pés bem assentes no chão, porque os jogos são todos difíceis. A equipa está saudável, confiante e quer prolongar o bom momento por muito tempo, de preferência com vitórias», acrescentou.

O Gil Vicente, adversário do Moreirense no jogo inaugural da jornada 12 da Liga, é que foi eliminado da Taça de Portugal pelo Leça.

«Eles vão querer mostrar que essa derrota foi um percalço no trajeto bem feito que têm feito, mas não estamos muito preocupados com isso. Sabemos que o Gil Vicente vem cá para conquistar pontos. As equipas estão muito iguais e competitivas. Vai ser no detalhe. Agora, não é por um jogo que diremos que o adversário está num momento pior», defendeu João Henriques.