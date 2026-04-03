Na sala de imprensa, João Henriques disse que a equipa esteve abaixo do que costuma estar lamentando a falta de agressividade que levou a equipa a estar a perder por 2-0 ao intervalo. Refere que a equipa esteve melhor no segundo tempo, mas sofreu um golo de “banda desenhada”.

O que correu mal hoje?

Hoje não fomos a equipa competitiva que temos vindo a ser. Olhamos para a primeira parte e estamos a perder por 2-0 porque não fomos suficientemente agressivos com e sem bola para discutir o jogo com o Gil. Sem agressividade e sem competência, é difícil igualar um jogo destes. Entrámos no jogo com demasiada passividade. Na segunda parte, entrámos melhor, mas voltámos a sofrer um golo de banda de desenhada, sem tirar o mérito ao Gil, e sentenciamos o jogo. Foi um jogo em que não tivemos ao nível dos jogos anteriores porque o Gil, em ataque organizado, teve dificuldades, mas foi muito forte nas bolas paradas porque não fomos agressivos a tirar a bola dessa zona. O Gil Vicente venceu e venceu bem, foi melhor do que nós.

O resultado retira crença do que falta?

Eu não estava a reconhecer o que a equipa faz e o que costuma fazer. Não é por um jogo que vamos ficar descrentes, mas queremos que a performance sempre boa. Hoje estivemos abaixo dos nossos limites e isso permite que sejamos uma equipa vulnerável. Não estamos frustrados com o que vai acontecer na última jornada, mas o que fizemos neste jogo.