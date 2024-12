Com três vitórias nos últimos quatro jogos, o Gil Vicente recebe o Sporting num jogo a contar para a 15.ª jornada da Liga.

Na habitual antevisão ao encontro, Bruno Pinheiro abordou o início negativo de João Pereira à frente do comando técnico dos leões e garantiu que «entrou no momento mais alto do Sporting nos últimos anos».

«Podem ter algumas limitações por lesões, mas é o Sporting. Qualquer jogador do plantel tem qualidade acima da média e uma formação de excelência. Não vejo um Sporting "morto". Será um jogo complicadíssimo para nós», começou por referir.

«Por vezes somos iludidos pelos resultados, mas vejo no Sporting uma equipa de qualidade que está a superar um período de transição e se tem mostrado muito competente e moralizada, com duas vitórias consecutivas. João Pereira herdou algo muito difícil, entrou no momento mais alto do Sporting nos últimos anos», acrescentou.

Recorde-se que o jogo entre Gil Vicente e Sporting está marcado para as 20h30 deste domingo e terá a arbitragem de André Narciso.