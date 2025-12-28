Declarações de César Peixoto, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Arouca, após o empate (2-2), na 16.ª jornada da Liga:

Análise ao jogo e se foi o Gil quem mais fez por ganhar

«Concordo 100 por cento com essa análise. Acho que o Arouca, das duas primeiras vezes que vai à frente na primeira parte, faz dois golos. Nós antes já tínhamos tido o Tidjany Touré isolado, tínhamos tido aquele livre ali dentro que podíamos ter feito golo. Ou seja, podíamos ter feito nós dois golos. Depois, acho que é um jogo onde nós, a ter iniciativa, a termos bola desde a primeira parte, a criarmos perigo, a chegarmos lá na frente, criamos muitas situações para fazer mais e melhor. Falámos ao intervalo, corrigimos uma coisita ou outra porque não havia muito para corrigir. Na segunda parte, acho que foi um jogo de sentido único. Nós sempre em cima, o Arouca remetido atrás. Fizemos o 1-2, o 2-2 e acho que podíamos ter feito o 2-3 e que era justo a vitória para nós. Acabámos por não o conseguir, mas fomos uma equipa que teve a organização, o carácter, a alma e a qualidade para, a perder 2-0, nunca nos desmontarmos, nunca perdemos a cabeça e conseguirmos ir buscar o resultado fora de casa.»

Desafios táticos que o Arouca lhe colocou

«Sinceramente, e sendo muito correto, não colocou muitos problemas. O único problema era nós ganharmos a primeira e a segunda bola. Eram os maiores problemas que estávamos a ter. Ao intervalo, pedimos mais intensidade e agressividade nos duelos. Fomos muito mais coesos, mais compactos, reagimos mais forte na segunda parte à perda da bola. Conseguimos empurrar o Arouca para trás. Acabámos por fazer dois golos, mas foi um jogo muito, não sei se é o termo correto, básico de controlar, no sentido em que não manipularam muito. Era muito procurar o espaço na largura e na profundidade e nós estivemos quase sempre bem. A única vez que não estivemos tão bem foi no primeiro golo, Tirando isso, não tenho muito mais a apontar à minha equipa, esteve bem, a defender alto, agressiva e o Arouca sempre só a procurar transição e jogo direto.»

Explicação para esta fase de seis jogos sem vencer

«Batemos hoje o recorde de pontos do clube, ficámos na história do clube na primeira volta na Liga, 27 pontos, que acho que é um número de acentuar. Sinceramente, acho que é o pormenorzinho de meter a bola lá dentro, porque nós temos sido quase sempre a melhor equipa, que quer ganhar, que tem jogado melhor, que tem empurrado os adversários. Os adversários jogam, hoje em dia, contra nós quase como se estivessem a jogar contra um Benfica, FC Porto, Sporting ou Sp.Braga. Fecham-se muito atrás, procuram jogo direto, transições. Nós estamos a arranjar tudo para isso e estamos a empurrar as equipas para trás, criamos muito volume de jogo, estamos naquela fase em que, as poucas vezes que os adversários vão, eu não vou errar, mas acho que nos últimos três jogos concedemos na nossa baliza sete ou oito remates, que é muito pouco, e nós fizemos quarenta e muitos remates. Temos muito volume, e estamos naquela fase em que sempre que vão à frente fazem golo, às vezes nem é um grande erro. No último jogo com o Rio Ave, o segundo golo é um autogolo, a equipa estava completamente equilibrada e é um autogolo que nós fomos ainda ao empate, podíamos ter feito um golo que nos anularam, um golo que, na minha maneira de ver, mal anulado. Acho que é o pormenor que nos está a faltar às vezes de sermos eficazes, mas acho que se nota também que a equipa não desliga, que a equipa de jogo para jogo, atrás de jogo, está mais consistente, está com mais personalidade no sentido de se aguentar ao primeiro soco e ao segundo soco, como foi hoje, que nos aguentamos e fomos atrás do resultado, nunca nos desorganizamos, nunca nos desviamos do caminho, fizemos o 2-2 e, volto a dizer, podíamos ter ganho o jogo, e isto é que me deixa feliz.»