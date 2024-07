Josué Sá está muito perto de ser reforço do Gil Vicente, confirmou o Maisfutebol.

Terminada a ligação ao Rio Ave, o defesa-central de 32 anos vai assinar a custo zero pelos gilistas. A oficialização no clube de Barcelos está por horas.

Trata-se de um regresso ao Minho para o jogador formado no Sporting, que se destacou no Vitória de Guimarães, antes de sair para o estrangeiro, em 2017, rumo ao Anderlecht. Passou ainda por Kasimpasa, Huesca, Ludogorets, Maccabi Tel Aviv e, nas duas últimas épocas, esteve em Vila do Conde.

Tozé Marreco ganha mais uma opção para o eixo da defesa, que já conta com o capitão Rúben Fernandes, Buatu, Felipe Silva e ainda Gabriel Pereira. Este último, que no mercado de inverno esteve no radar de Leicester e FC Porto, continua muito cobiçado no estrangeiro e a saída nesta janela não está descartada.