Liga: Andrew eleito guarda-redes do mês
Brasileiro do Gil Vicente à frente de Diogo Costa e Carevic em setembro/outubro
Brasileiro do Gil Vicente à frente de Diogo Costa e Carevic em setembro/outubro
Andrew, do Gil Vicente, foi eleito o melhor guarda-redes dos meses de setembro e outubro da Liga.
O brasileiro recolheu 21,57 por cento dos votos dos treinadores, a mesma percentagem que Diogo Costa (FC Porto) e Carevic (Famalicão) conseguiram. No entanto, Andrew levou o prémio por registar menor tempo efetivo de jogo, até porque foi expulso num dos encontros que disputou em outubro.
O guardião do Gil Vicente sofreu apenas dois golos nos cinco jogos realizados nos dois últimos meses, ambos contra o Benfica, na Luz. Diante de Sp. Braga, Estoril Praia, Estrela Amadora e Alverca, o guardião de 24 anos manteve a baliza a zeros. Além disso, defendeu um penálti no período em análise.
O guardião 🔐 de uma das equipas sensação da #LigaPortugalBetclic!— Liga Portugal (@ligaportugal) November 10, 2025
Os treinadores votaram e escolheram o Andrew 🇧🇷 como Abanca 𝗚𝘂𝗮𝗿𝗱𝗮-𝗥𝗲𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗼 𝗠𝗲̂𝘀 🏆 Parabéns 👏#GVFC pic.twitter.com/4uHXMJOhIK