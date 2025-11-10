Andrew, do Gil Vicente, foi eleito o melhor guarda-redes dos meses de setembro e outubro da Liga.

O brasileiro recolheu 21,57 por cento dos votos dos treinadores, a mesma percentagem que Diogo Costa (FC Porto) e Carevic (Famalicão) conseguiram. No entanto, Andrew levou o prémio por registar menor tempo efetivo de jogo, até porque foi expulso num dos encontros que disputou em outubro.

O guardião do Gil Vicente sofreu apenas dois golos nos cinco jogos realizados nos dois últimos meses, ambos contra o Benfica, na Luz. Diante de Sp. Braga, Estoril Praia, Estrela Amadora e Alverca, o guardião de 24 anos manteve a baliza a zeros. Além disso, defendeu um penálti no período em análise.