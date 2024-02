O Benfica pode, este domingo, isolar-se na liderança em caso de triunfo frente ao Gil Vicente, este domingo na Luz. A partida arranca às 18h00 e poderá segui-la AO MINUTO, aqui.



Se ganharem, as águias saltam para o primeiro lugar à condição, uma vez que o duelo do Sporting em Famalicão foi adiado por falta de policiamento. Ao mesmo tempo podem cavar um fosso de seis pontos para o FC Porto que perdeu pontos frente ao Rio Ave, no último sábado.



Roger Schmidt revelou que Prestianni vai estar de fora durante cerca de três semanas, juntando-se a Bernat entre os indisponíveis. Em sentido contrário, Tengstedt já voltou aos treinos, mas a sua disponibilidade para o duelo desta ronda 20 da Liga ainda é uma incógnita.



Por seu turno, Vítor Campelos não pode contar com Martim Neto para a visita à Luz precisamente pelo facto de este estar em Barcelos cedido pelo Benfica. O médio junta-se aos lesionados Tiba, Depú e Kiko Pereira.



Confira as equipas prováveis na galeria associada ao artigo.