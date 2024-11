Kanya Fujimoto foi distinguido com o prémio de melhor médio, nos meses de setembro e outubro, pela Liga.

Depois de Diogo Costa (guarda-redes) e Francisco Moura (defesa), o jogador do Gil Vicente recebeu a maioria dos votos dos treinadores do campeonato português e superou a concorrência de Nico González (FC Porto) e Daniel Bragança (Sporting), com um total de 18,80 por cento das escolhas.

Durante este período, Fujimoto apontou dois golos, frente ao Casa Pia e ao Estrela da Amadora, assim como duas assistências, contra Famalicão e Benfica.