Gil Vicente e Benfica defrontam-se este sábado, no Estádio Cidade de Barcelos, a partir das 20h30, em jogo da 3.ª jornada da I Liga portuguesa.

Frente a frente estão duas equipas que já venceram e perderam nesta edição da I Liga, com o campeão nacional a deslocar-se ao Minho à procura dos primeiros pontos longe da Luz, após a derrota no Bessa (3-2), seguida do triunfo caseiro ante o Estrela (2-0).

Já o Gil Vicente iniciou em grande o campeonato, ao golear em casa o Portimonense (5-0), perdendo depois na visita a Guimarães (2-1).

Para este encontro, Roger Schmidt não poderá apenas contar, salvo alguma questão de última hora, com o lateral-esquerdo David Jurásek, adivinhando-se que Aursnes possa continuar nesse corredor. Há ainda a situação na baliza dos encarnados, com Samuel Soares a espreitar nova titularidade. Outras duas maiores dúvidas são as possíveis entradas de Florentino e Neres, na vez de João Neves e João Mário, depois das boas indicações deixadas na segunda parte frente ao Estrela.

Do lado do Gil, Vítor Campelos não pode contar com Kritciuk, Ali Alipour e Murilo Souza e deverá apresentar um onze semelhante, ou até o mesmo, de Guimarães.

Siga o Gil Vicente-Benfica, ao minuto, no Maisfutebol.