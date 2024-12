Gil Vicente e Sporting medem forças este domingo, a partir das 20h30 e em jogo está o regresso à liderança por parte dos leões, que este sábado viram o FC Porto assumir (à condição) o primeiro lugar da Liga.

João Pereira deve fazer apenas uma alteração face ao onze que derrotou o Santa Clara para a Taça de Portugal, com o regresso de Diomande às escolhas iniciais, em detrimento de Eduardo Quaresma. Mais à frente o técnico não deve mexer nas peças, sendo que Geovany Quenda, Francisco Trincão e Gyökeres mantêm a titularidade.

Recorde-se que os leões têm sete baixas certas para este encontro, sendo que Gonçalo Inácio, Nuno Santos, Morita, Daniel Bragança e Pedro Gonçalves estão lesionados (há ainda algumas dúvidas sobre Eduardo Quaresma) e St. Juste e Esgaio viram o cartão vermelho para a Taça de Portugal e têm de cumprir um jogo de castigo.

Quanto a Bruno Pinheiro, o onze apresentado esta noite também pode sofrer uma alteração, com a entrada de Tidjany Touré para o lado direito do ataque, ao invés de Jordi Mboula, titular pelo Gil Vicente no triunfo frente ao Farense.

