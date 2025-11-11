Pablo, do Gil Vicente, foi eleito o melhor avançado dos meses de setembro e outubro na Liga.

Nos cinco jogos que disputou durante este período, o jogador de 21 anos marcou cinco golos e ainda anotou uma assistência. O luso-brasileiro, filho de Pena (ex-FC Porto), só ficou em branco na Luz, diante do Benfica, precisamente o único encontro que os gilistas não venceram.

Pablo recolheu 35,95 por cento dos votos dos treinadores. Luis Suárez, do Sporting, ficou-se pelos 16,99 por cento, com Vangelis Pavlidis, do Benfica, a ser o terceiro mais votado (10,46).

O avançado do Gil Vicente, diga-se, é segundo melhor marcador da Liga, a par de Pedro Gonçalves, com oito golos, menos um do que Pavlidis.