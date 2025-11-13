Depois de ter arrecadado os prémios de melhor avançado e melhor jovem, Pablo também foi eleito o jogador do mês da Liga, numa distinção relativa aos meses de setembro e outubro.

O avançado do Gil Vicente recolheu 26,14 por cento dos votos dos treinadores e bateu a concorrência de Pedro Gonçalves, que reuniu 24,18 por cento das escolhas. Francisco Trincão, também do Sporting, concluiu o pódio com 5,88 por cento.

Recorde-se que Pablo registou cinco golos e uma assistência nos cinco jogos em que alinhou pelo Gil Vicente nos dois últimos meses.

De resto, os gilistas têm mais motivos para festejar. Além dos três prémios de Pablo, Andrew foi eleito melhor guarda-redes e César Peixoto foi considerado o melhor treinador.