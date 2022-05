O Gil Vicente recebe no domingo o Tondela (15h30) e precisa de apenas um ponto para garantir o quinto lugar na Liga 2021/22. Ricardo Soares revelou que a meta já tinha sido estabelecida internamente há vários meses.

«Posso confidenciar que logo à sexta, ou sétima, jornada traçámos, internamente, como objetivo lutar pelo quinto lugar. Percebi que tínhamos uma força extrema, de uma família que se dava bem e se respeitava, que tinha ambição para lutar por algo transcendente e ficar na história. É um orgulho termos essa possibilidade a duas jornadas do fim», diz o técnico.

Ricardo Soares cumpre castigo e não estar no banco de suplentes. De qualquer forma, diz que a sua equipa está preparada: «A minha equipa está preparada para as dificuldades, e cabe-nos ultrapassá-las mantendo o nosso processo de jogo. Vejo os jogadores com um foco grande nas suas tarefas. Sei que a equipa vai deixar a pele em campo. Se temos a possibilidade fechar esse objetivo, queremos consegui-lo perante os nossos adeptos.»

«Temos muitos jovens com qualidade, que espero que não fiquem por aqui. Não me custa afirmar que excederam, para muito melhor, o que eu previa. E ainda têm margem para serem melhores. Sei que muitos deles vão fazer carreiras incríveis», finaliza Ricardo Soares.