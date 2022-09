FIGURA: Fran Navarro

O avançado espanhol nunca virou a cara ao jogo. Correu muito, disputou duelos e a dedicação foi premiada com dois golos, tantos quanto o Gil Vicente precisou para bater o Marítimo, na estreia de João Henriques no comando dos insulares. E ainda enviou uma bola à barra...

MOMENTO: Joel atira ao ferro (59m)

O Gil Vicente estava por cima do jogo e tinha empatado há poucos minutos (1-1), quando Joel Tagueu acertou com estrondo no poste, num lance de destaque para o Marítimo poder ter regressado à vantagem no marcador. Foi uma grande oportunidade para a equipa insular voltar a assumir a frente do resultado, que acabou por ser, por fim, desfavorável fruto do bis de Fran Navarro.

OUTROS DESTAQUES

Andrew: O guardião brasileiro foi chamado a fazer defesas complexas e com sucesso. Transmitiu confiança à restante equipa do Gil Vicente.

Lucas Cunha: Esteve quase sempre bem no eixo defensivo dos gilistas, tanto a jogar junto à relva como nos lances aéreos. Mas acabou por destacar-se na grande área do Marítimo, ao ganhar a bola que deu o golo do triunfo à sua equipa.

Joel Tagueu: O avançado camaronês continua distante dos golos. Voltou a ter boas oportunidades para voltar a festejar, mas ou acertou na barra ou atirou por cima. Joel, o "cruel", está sob pressão.

Leo Andrade: Inaugurou o marcador, num lance de antecipação bem definido de cabeça, e resolveu muitos problemas na sua área, apesar do resultado final desfavorável.