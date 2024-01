Declarações do treinador do Gil Vicente, Vítor Campelos, em conferência de imprensa após a vitória por 2-0 ante o Portimonense, em jogo da 18.ª jornada da I Liga:

«Foi uma vitória de forma inequívoca, desde o primeiro ao último minuto. Já em jogos anteriores, jogando fora de portas, fizemos bons jogos e por um ou outro detalhe as vitórias nos tinham fugido, ainda que de forma injusta.»

«Fiizemos um excelente jogo, os jogadores estiveram sempre ligados e muito concentrados. Ganhámos por 2-0 e tivemos mais uma ou outra oportunidade. E, por isso, acho que é uma vitória dos jogadores, inteiramente deles, por acreditarem muito uns nos outros e naquilo que tem sido feito desde início da época, mas ainda falta muito campeonato. Isto vai ser uma maratona e este jogo só vai ter real significado se no próximo jogo, em nossa casa, conseguirmos fazer um bom jogo.»

«É certo que já vinham seis jogos da época passada e mais oito deste ano [ndr: sem ganhar/pontuar fora na Liga], mas passámos confiança aos jogadores, para terem a coragem de jogar, independentemente do resultado, e continuassem com esta postura de equipa que gosta de ter bola e procurar a baliza adversária. E foi isso que fizemos.»

«Todos os adeptos devem estar orgulhosos por aquilo que a equipa fez. Não é fácil chegar aqui, ao campo do Portimonense, e jogar com a qualidade com que jogámos, mesmo após vários jogos sem termos vencido fora de portas. E só assim, com tranquilidade, com coragem para jogar e com muita confiança é que conseguimos vencer este jogo.»