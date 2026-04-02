César Peixoto, treinador do Gil Vicente, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o AVS, desta sexta-feira (15:30), a contar para a 28.ª jornada da Liga. Os gilistas não vencem há cinco jogos, mas Peixoto garante que a equipa não duvidará do processo.

Má fase recente

«Quanto aos últimos jogos sem vencer, o importante para mim é sermos consistentes. Não é por estarmos numa fase em que não ganhamos que vamos duvidar do processo ou daquilo que estamos a fazer. Já tivemos fases idênticas e a equipa respondeu sempre bem. O que nos dá confiança é o trabalho, a consistência e a forma como olhamos para os jogos.»

AVS é uma equipa competitiva

«É uma equipa competitiva, que luta muito e que vai obrigar-nos a estar no máximo. Neste campeonato, não há jogos fáceis e este não será exceção. Não vamos mudar nada na nossa forma de trabalhar. Vamos tentar ganhar todos os jogos, sabendo que nem sempre isso é possível, mas acreditando muito no que fazemos.»

Gil Vicente já fez uma época muita positiva

«Temos de ser mais eficazes na decisão, no último passe e na finalização. Em alguns jogos, criámos o suficiente para outro resultado, mas faltou essa melhor definição. Temos de jogar com cabeça, não apenas com o coração. A equipa, por vezes, quer resolver tudo de uma vez e isso tira-nos equilíbrio. A equipa está focada, motivada e acredita muito. Sabemos o caminho que estamos a fazer e isso não muda por causa de alguns resultados. Já fizemos uma época muito positiva, mas queremos mais. Queremos continuar a crescer, valorizar os jogadores e dar alegrias aos adeptos.»