Gonçalo Borges, em declarações à flash interview da SportTV, após a derrota do FC Porto frente ao Gil Vicente por 3-1, na 18.ª jornada da Liga:

«Na primeira parte não tivemos muitos lances do golo, tentámos, não entrámos tão bem na primeira parte. Temos de fazer uma reflexão, é um momento difícil, entrei nesta casa com 14 anos e sei bem o que é ser Porto. Sei o que é ser homem, nestes momentos pedem-se homens, é o que vão ver daqui para a frente. Vão ver homens no balneário e dentro de campo, não vai faltar nem um bocadinho de dedicação.»

«Dou o máximo sempre que entro em campo, na segunda parte senti que a equipa esteve aqui, diferente da primeira parte, com atitude e a lutar. Sinceramente o que temos de fazer é dentro de campo, falar com o árbitro é a emoção do momento, o que interessa são os 90 minutos. Não podemos fazer nada nem mudar o resultado quando acaba o jogo, temos de pensar no que podemos fazer de diferente.»

«Demissão do treinador? O que os jogadores podem prometer é que vão dar o máximo, trabalhamos todos os dias com o mister Vítor, quando há resultados menos bons a culpa é do treinador. Os adeptos têm de perceber que não é só culpa dele, os jogadores também têm responsabilidade. O resto não sou eu que decido, são outras pessoas. Vítor Bruno neste momento é treinador do FC Porto e nós estamos com ele.»