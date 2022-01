Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, em declarações na sala de imprensa do Bessa, após o empate a uma bola frente ao Boavista, em jogo da 18.ª jornada da Liga:



«Sofremos golo de bola parada onde o mérito vai para o Boavista. Não só o Sauer faz um excelente cruzamento como o jogador aparece, ganha posição e faz um bom golo. Estávamos identificados, mas há mais mérito do Boavista do que demérito nosso.



O Boavista é muito forte em casa, muito agressiva e bem organizada. O Boavista retirou espaço e tem capacidade para sair em transição e criar imensos problemas. Sabíamos que isto poderia acontecer, o que nos iria deixar desconfortáveis. Estabilizámos, mas na primeira parte fomos pouco ofensivos. Preferia dar mérito ao Boavista por isso.



Tínhamos de ser pacientes e de não fugir ao nosso registo. Entrámos bem, mas não tão bem como queríamos. O Aburjania e o Leautey entraram muito bem.Tivemos mais bola, fomos mais agressivos e o Boavista sentiu dificuldades. Num excelente jogada, rompemos por dentro e o Samuel empatou. Foi justo, mas queríamos um jogo com mais qualidade. Foi um jogo competitivo, mas que não teve assim tanta qualidade. Mais um ponto é sempre bom na nossa caminhada.



O Boavista controlou bem os espaços. Fez uma linha de cinco com outra de quatro e foi conseguindo sair. Isso deu-lhe confiança. Este Boavista não se enerva sem a bola, preenche bem os espaços e colocou-nos em dificuldades. À medida que o tempo foi correndo, tivemos bola mais perto da baliza. Jogámos contra uma equipa que é agressiva no bom sentido. Perdemos uma ou outra bola que não deveríamos e faltou-nos paciência para criar espaços na profundidade. O Boavista foi ligeiramente superior, mas o empate é justo.



Independentemente do resultado, não abdicamos da nossa identidade. É difícil jogar contra uma equipa tão baixa. Só uma equipa com bons jogadores e capaz de interpretar o que o jogo estava a pedir, conseguiria levar pontos daqui. Não abdicamos do nosso processo e o nosso golo é fantástico: viemos por fora, fomos dentro, circulámos, voltámos a entrar por dentro e há uma grande triangulação por parte do Abujarnia e do Pedrinho e com uma finalização de classe do Samuel. Fez com que tenhamos a certeza de que a jogar desta forma, estamos mais perto de ganhar. Esse é o lado positivo.do jogo.»