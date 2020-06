Vítor Oliveira mostrou-se neste sábado apreensivo com os resultados e exibições do Gil Vicente na retoma da Liga, situação que pretende inverter na visita ao Marítimo, na segunda-feira.

«Temos trabalhado muito, mas sem a concentração necessária para exteriorizarmos ao melhor nível as nossas capacidades. Atendendo às primeiras semanas de treino, esperávamos mais, mas estamos convencidos de que iremos normalizar. Temos de estar muito alerta, porque as surpresas no futebol sucedem-se com muita facilidade», frisou o técnico, em conferência de imprensa.

Os minhotos reiniciaram o campeonato com derrotas frente ao Portimonense (1-0) e ao Famalicão (2-1), que expuseram «erros que normalmente não são cometidos» e «deixaram algumas dúvidas em termos de qualidade exibicional», acelerando a busca por triunfos para consolidar a distância de 10 pontos mantida para a zona de despromoção.

«Os jogadores têm tido alguma dificuldade em perceber a mensagem nesta fase. Passámos uma imagem completamente errada de que já estava tudo resolvido e não está. Até está difícil e temos de estar muito atentos, pois precisamos de melhores exibições para que essa margem seja suficiente para estarmos tranquilos», defende.

Vítor Oliveira espera um jogo complicado na Madeira, isto apesar de o Marítimo também não estar a atravessar a melhor das fases.

«O Benfica também não vence há várias jornadas seguidas, é o campeão nacional e continua na luta pelo título. O Marítimo não vence há várias jornadas, mas isto não é definitivo e certamente irá conseguir vencer. Esperamos é que não seja neste jogo. Vamos esperançados em conseguir pontos, sabendo que nada está resolvido», apontou.

«Os jogadores adaptaram-se rapidamente e terão de dar o seu máximo em qualquer circunstância, mas gostaríamos de ter público. O futebol é povo e gente nas bancadas, é apoio incondicional dos nossos adeptos e vaias dos adversários. Tudo isso é que constitui o futebol. O futebol por si só, dentro das quatro linhas, é pouco», analisou.

O treinador revelou que Rúben Ribeiro está apto para o encontro com os insulares e voltará a contar com o médio luso-francês Claude Gonçalves, que cumpriu um jogo de suspensão diante do Famalicão, enquanto os defesas Rodrigo, Ygor Nogueira e Fernando Fonseca continuam lesionados.