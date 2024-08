Bruno Pinheiro considerou que a «experiência e competência» dos jogadores do Gil Vicente podem ser decisivas para bater o AVS, no duelo da segunda jornada da Liga.



«Tivemos apenas três dias de trabalho, mas estou satisfeito. Gostava de ter tido mais tempo, mas temos jogadores com experiência e tenho a certeza que serão competentes para dar respostas à altura e ganhar jogo», referiu o técnico, que assumiu o comando da equipa na última segunda-feira.



O sucessor de Tozé Marreco reconheceu que o plantel ainda não conseguiu assimilar todas as ideias, mas gostou do que viu nos primeiros dias apesar de ter subilinhado que há um «período de adaptação mútuo».

«Senti o grupo bem, com vontade de trabalhar e aprender as novas ideias. Fui bem recebido, e acredito que com algum tempo de trabalho vamos dar alegria aos gilistas. Não tivemos pré-época, mas isso não pode ser desculpa. Estamos cá para dar o melhor», salientou.

Sobre o adversário, Bruno Pinheiro analisou um AVS que mostrou bons argumentos em parte do jogo da ronda inaugural, no empate 1-1 com o Nacional, e reconheceu que o facto de os avenses serem comandados por Vítor Campelos, que orientou os gilistas em grande parte da época passada, pode ser uma ligeira vantagem para o adversário.

«A grande vantagem do Vítor Campelos é ser bom treinador, e tem-no mostrado com bons trabalhos. Haverá alguma vantagem por conhecer parte do nosso grupo, mas tempos atletas experientes, com capacidade para contrapor a estratégia do adversário», vincou.



Depois de dois anos no Qatar, Bruno Pinheiro referiu que o Gil vai ter «nuances diferentes» em comparação com o «seu» Estoril, o último emblema onde trabalhou antes de sair para o estrangeiro.

«O Gil Vicente era um dos clubes em que eu queria trabalhar em Portugal. Já no passado tinha surgido esta possibilidade, mas não foi possível devido a outros compromissos. Agora, foi muito fácil chegar a acordo, e confirmei todas as expectativas de encontrar um clube organizado, com pessoas muito corretas, com serenidade e ambição. Tudo o que eu queria», concluiu.

Lembre-se que o Gil Vicente recebe na sexta-feira o AVS, às 20h15.