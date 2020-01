Mário Nunes assumiu o comando da equipa do Gil Vicente face ao castigo de Vítor Oliveira. Após a derrota frente ao FC Porto (2-1), no Estádio do Dragão, o treinador-adjunto reconheceu que a estratégia gilista não funcionou na plenitude.

«A expulsão do João Afonso acabou pro dificultar mais o que já tínhamos dificultado antes, naqueles dez minutos iniciais da segunda parte. Na primeira parte, em termos defensivos a equipa esteve muito bem. Ofensivamente, aqui e acolá foi explorando os espaços nas contas. Conseguimos colocar-nos em vantagem mas desperdiçamos essa vantagem logo no minuto seguinte. Na segunda parte ficamos muito aquém do que podemos fazer», começou por dizer Mário Nunes.

O técnico admitiu que o Gil Vicente pretendia tirar partido da eventual intranquilidade do FC Porto: «Sim, da intranquilidade, mas mais do público. Sabíamos que se as coisas começassem a correr mal o público podia começar a jogar a nosso favor. Isso começou a acontecer, quando conseguimos marcar, essa intranquilidade começou a notar-se de fora para dentro. Mas lá dentro, o FC Porto foi competente, fez o que se podia esperar, face à sucessão de jogos que tem tido.»

«Na segunda parte, ainda não temos explicações para isso, nos primeiros dez minutos ficámos muito aquém. O FC Porto foi forçando até que se conseguiu colocar na frente e a partir geriu», rematou Mário Nunes.



