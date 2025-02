O Gil Vicente anunciou esta terça-feira a rescisão por mútuo acordo com o treinador Bruno Pinheiro.

O técnico de 48 anos que chegou esta temporada aos gilistas vindo do Al Sadd, do Qatar, não resistiu depois de quatro derrotas consecutivas que culminaram esta segunda-feira com o desaire em casa frente ao Famalicão por 0-2, onde já tinha dado a entender que não seria «o problema» para a equipa.

«O Gil Vicente FC agradece o trabalho e a dedicação, tanto de Bruno Pinheiro como dos seus adjuntos Emanuel Mesquita e João Coimbra, que também cessam funções», pode ler-se numa breve nota no site do clube de Barcelos.

Bruno Pinheiro conseguiu apenas oito vitórias em 24 partidas realizadas pelos «galos» e termina assim a ligação com o clube da Primeira liga.

José Pedro Pinto, treinador dos júniores, vai assumir o comando da equipa.

O Gil Vicente está no 14.º lugar da classificação com 22 pontos conquistados. O próximo encontro dos gilistas será no próximo dia 22 de fevereiro, na viagem até Rio Maior para defrontar o Casa Pia, sexto classificado do Campeonato nacional.