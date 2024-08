O Gil Vicente oficializou a contratação de Bruno Pinheiro para o cargo de treinador da equipa principal.

Através de um comunicado, os gilistas confirmaram a chegada do técnico de 47 anos, que assinou um contrato válido por uma temporada. Bruno Pinheiro regressa a Portugal depois da passagem pela seleção de sub-23 do Catar e uma época no Al Sadd, onde conquistou o campeonato.

No entanto, a estreia do Gil Vicente na edição de 2024/25 da Liga terá Carlos Cunha no banco de suplentes, precisamente no Estádio do Dragão, frente ao FC Porto.