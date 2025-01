O Gil Vicente oficializou a contratação do avançado brasileiro Carlos Eduardo.

Formado no Brusque (Brasil) e com passagens por Nacional e Marítimo, o jogador de 22 anos deixa o Felgueiras ao fim de uma época e muda-se assim para o principal escalão do futebol português. Esta temporada, Carlos Eduardo apontou dez golos em 13 jogos pela equipa que ocupa a 13.ª posição da II Liga.

Veja aqui o vídeo de apresentação de Carlos Eduardo: