Agora é oficial! Depois de já noticiado pelo Maisfutebol, o Gil Vicente anunciou este domingo César Peixoto como novo treinador.

O técnico de 44 anos vai substituir Bruno Pinheiro no comando dos galos e assina até ao final da época 2025/26.

É um regresso «a casa» para o treinador natural de Guimarães que representou os gilistas enquanto jogador entre 2011 e 2015.

Quatro dias depois de ter sido despedido do Moreirense, César Peixoto tem agora no Gil Vicente nova aventura na primeira divisão do futebol nacional.

Esta temporada conseguiu nove vitórias em 27 jogos pela equipa de Moreira de Cónegos.

[Artigo atualizado às 15h28]