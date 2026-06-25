O Gil Vicente anunciou, esta quinta-feira, a saída do guarda-redes Dani Figueira para o FC Noah.

O guardião português, de 27 anos, despede-se de Barcelos ao fim de apenas uma época. Dani Figueira começou a última temporada como suplente de Andrew e, mais tarde, ganhou a titularidade a Lucão, tendo somado 11 jogos.

No segundo classificado da última edição do campeonato da Arménia, Dani Figueira irá encontrar os portugueses David Sualehe, Hélder Ferreira e Gonçalo Gregório.

Com formação no Vitória de Guimarães, o guarda-redes luso terá a primeira aventura fora do país, depois de também já ter passado por Estoril e Leixões.

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