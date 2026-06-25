Liga
Há 31 min
OFICIAL: Dani Figueira deixa Gil Vicente e ruma à Arménia
Guarda-redes reforça armada lusa do FC Noah
AC
Guarda-redes reforça armada lusa do FC Noah
AC
O Gil Vicente anunciou, esta quinta-feira, a saída do guarda-redes Dani Figueira para o FC Noah.
O guardião português, de 27 anos, despede-se de Barcelos ao fim de apenas uma época. Dani Figueira começou a última temporada como suplente de Andrew e, mais tarde, ganhou a titularidade a Lucão, tendo somado 11 jogos.
No segundo classificado da última edição do campeonato da Arménia, Dani Figueira irá encontrar os portugueses David Sualehe, Hélder Ferreira e Gonçalo Gregório.
Com formação no Vitória de Guimarães, o guarda-redes luso terá a primeira aventura fora do país, depois de também já ter passado por Estoril e Leixões.
LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências
Continuar a ler
TAGS: Liga Gil Vicente Dani Figueira FC Noah Noah
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS