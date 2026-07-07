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Há 1h e 35min
OFICIAL: Gil Vicente anuncia mais um reforço vindo do Sporting
José Silva assina um contrato válido até junho de 2029
DIM
José Silva assina um contrato válido até junho de 2029
DIM
O Gil Vicente anunciou o segundo reforço para a temporada de 2026/27 proveniente do Sporting, poucas horas após ter confirmado a chegada de David Moreira.
Através das redes sociais e em comunicado, os gilistas deram a conhecer José Silva aos adeptos, sendo que o lateral direito de 20 anos fica com um contrato válido até junho de 2029.
Recorde-se que, na última temporada, José Silva esteve cedido ao Arouca na segunda metade da temporada, tendo realizado um total de quatro jogos. Formado no Sporting, chegou a estrear-se pela equipa principal do Sporting na época de 2024/25.
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TAGS: Liga Gil Vicente Sporting José Silva Mercado
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