O Gil Vicente anunciou o segundo reforço para a temporada de 2026/27 proveniente do Sporting, poucas horas após ter confirmado a chegada de David Moreira.

Através das redes sociais e em comunicado, os gilistas deram a conhecer José Silva aos adeptos, sendo que o lateral direito de 20 anos fica com um contrato válido até junho de 2029.

Recorde-se que, na última temporada, José Silva esteve cedido ao Arouca na segunda metade da temporada, tendo realizado um total de quatro jogos. Formado no Sporting, chegou a estrear-se pela equipa principal do Sporting na época de 2024/25.