OFICIAL: Gil Vicente anuncia renovação de Santi García
Médio espanhol fica ligado aos gilistas até 2028
Depois de assegurar a renovação de contrato do treinador César Peixoto, o Gil Vicente também já trabalha para manter algumas das principais figuras do plantel e, esta segunda-feira, anunciou que Santi García renovou até 2028.
O médio espanhol estava ligado aos gilistas até 2027 e, assim, acrescenta mais uma época ao vínculo com o clube de Barcelos.
Recrutado na temporada passada, após a larga experiência no Getafe, o jogador de 24 anos marcou quatro golos em 30 jogos. Já na presente época, soma 12 partidas e dois golos, o último dos quais no empate deste domingo com o AVS.
