O Gil Vicente anunciou a contratação de Daniel Amorim, ex-AR São Martinho.

O jovem extremo de apenas 19 anos disputou 19 jogos e apontou oito golos ao serviço do emblema do Campeonato de Portugal, em 2025/26, temporada de estreia enquanto sénior. De resto, foi mesmo o melhor marcador da equipa.

O português passou pela formação do Salgueiros, Boavista, Sporting e Paços de Ferreira.

Daniel Amorim chega ao emblema gilista para integrar, numa primeira fase, a equipa de sub-23.