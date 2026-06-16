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Há 1h e 31min
OFICIAL: Gil Vicente assegura contratação de promessa ex-Sporting
Daniel Amorim foi o melhor marcador do São Martinho, do Campeonato de Portugal, na última época
JR
Daniel Amorim foi o melhor marcador do São Martinho, do Campeonato de Portugal, na última época
JR
O Gil Vicente anunciou a contratação de Daniel Amorim, ex-AR São Martinho.
O jovem extremo de apenas 19 anos disputou 19 jogos e apontou oito golos ao serviço do emblema do Campeonato de Portugal, em 2025/26, temporada de estreia enquanto sénior. De resto, foi mesmo o melhor marcador da equipa.
O português passou pela formação do Salgueiros, Boavista, Sporting e Paços de Ferreira.
Daniel Amorim chega ao emblema gilista para integrar, numa primeira fase, a equipa de sub-23.
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