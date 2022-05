O Gil Vicente oficializou, esta terça-feira, a contratação de Danilo Veiga.



O defesa-direito, de 19 anos, chega ao clube de Barcelos, quinto classificado da edição passada da Liga, proveniente do Felgueiras 1932, emblema que milita na Liga 3.



O Gil Vicente não divulgou, porém, a duração da ligação com Danilo Veiga, futebolista que fez formação no Estrela de Fânzeres, Salgueiros, FC Porto, Padroense e Paços de Ferreira, tendo iniciado a carreira como sénior no Felgueiras 1932.



Este é o segundo reforço dos gilistas para 2021/22 depois de Alipour.