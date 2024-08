O Gil Vicente confirmou, esta segunda-feira, a contratação do guarda-redes Milos Gordic, confirmando aquilo que o Maisfutebol escreveu.

O internacional sérvio, de 24 anos, assinou um contrato válido por três temporadas (2027) com os gilistas.

Gordic chega a Barcelos a custo zero, depois de terminar a ligação ao Estrela Vermelha. Passou, por empréstimo, pelo Macva Sabac, durante duas épocas, seguindo-se a cedência aos cipriotas do AEK Larnaca e, na última temporada, o regresso à Sérvia para jogar no IMT.