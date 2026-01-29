O Gil Vicente anunciou, esta quinta-feira, a contratação do lateral-esquerdo Weverson.

O jogador brasileiro, de 25 anos, regressa a Portugal após a passagem pelo Fortaleza, onde fez apenas quatro jogos no ano passado, depois de três temporadas ao serviço do Arouca.

Formado no São Paulo e também com uma aventura no RB Bragantino no currículo, Weverson chega a Barcelos para dar concorrência a Ghislain Konan, um dos grandes destaques dos gilistas esta época e que era a única opção de César Peixoto para lateral-esquerdo.