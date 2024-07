O lateral-esquerdo Sandro Cruz é reforço do Gil Vicente, anunciaram os gilistas esta quinta-feira, confirmando o que escreveu o Maisfutebol.

O jogador de 23 anos deixou o Desportivo de Chaves e assinou um contrato válido até 2027 com o emblema barcelense. Em sentido contrário, Kiko Pereira seguiu por empréstimo para os transmontanos, que caíram para a II Liga.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

Sandro Cruz passou as duas últimas épocas no Desp. Chaves, a primeira das quais por empréstimo do Benfica, por quem chegou a vestir a camisola da equipa principal. O internacional angolano transferiu-se, depois, a título definitivo para Trás-os-Montes. No total, cumpriu 42 jogos e marcou um golo.

Sandro Cruz é uma de três opções que Tozé Marreco tem para a lateral-esquerda. Kazu transita da época anterior, ao passo que Marcos Fernández, que deverá alinhar nos sub-23, foi contratado neste mercado.