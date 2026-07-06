O Gil Vicente anunciou, esta segunda-feira, a contratação do avançado brasileiro Walace França, que chega por empréstimo do Athletico Paranaense.

O jovem de 20 anos estava cedido ao Avaí, equipa do segundo escalão brasileiro ao serviço da qual apontou quatro golos em 28 jogos. Durante a formação, o atacante chegou a representar o Flamengo.

Num primeiro momento, o Walace deverá integrar a equipa de sub-23 dos gilistas.