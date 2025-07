O defesa central angolano Jonathan Buatu renovou contrato por mais três épocas com o Gil Vicente, da Liga portuguesa, anunciou esta quinta-feira o emblema de Barcelos.

O internacional por Angola, que está no Gil Vicente há época e meia, fica ligado aos barcelenses até 2028.

«Sinto-me em casa no Gil Vicente. O clube tem um projeto muito interessante, está a crescer e quero fazer parte disso. Estou no sítio certo para, juntos, continuarmos a evoluir», disse Buatu, em declarações aos meios do clube.

Buatu chegou ao Gil Vicente a meio da época 2023/24, oriundo dos franceses do Valenciennes, numa temporada em que fez cinco jogos e um golo. Em 2024/25, participou em 22 jogos, fazendo duas assistências.

O central já tinha, em Portugal, representado o Rio Ave e o Desportivo das Aves, ambos na Liga. Também já jogou pelos belgas do Standard Liège, Genk, FC Brussels, Waasland-Beveren, Mouscron, Sint-Truiden, pelos turcos do Eyüpspor e pelos ingleses do Fulham.

