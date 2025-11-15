O Gil Vicente anunciou este sábado que chegou à acordo com o guarda-redes André Picornell para a renovação do contrato até 2029.

Internacional pelas camadas jovens da Suécia, Picornell cumpre a segunda temporada em Portugal tendo chegado proveniente do Djurgarden.

O jogador de 21 anos fez até ao momento, 30 jogos na Liga Revelação.