O Gil Vicente anunciou a renovação de contrato do jovem da formação Guilherme Beleza, até 2028.

O médio defensivo de apenas 19 anos está no clube gilista desde a temporada 2020/21, e já se estreou pela equipa principal e na Liga, em 2024, na vitória dos minhotos frente ao Estrela da Amadora (3-0).

Esta época, disputou 32 jogos ao serviço da equipa sub-23, entre Liga e Taça Revelação.

O jogador vai integrar os trabalhos de pré-temporada do plantel principal, às ordens de Luís Pinto.

Além de Guilherme Beleza, o Gil Vicente anunciou anteriormente as renovações de Diogo Costa e Gonçalo Maia, que também já se estrearam enquanto seniores.